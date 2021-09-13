Погода в Украине. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/n160081-pogoda-v-ukraine-v-kakih-regionah-ojidautsya-dojdi-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 14 сентября, во вторник, ожидается с дождем в некоторых областях. Осадки прогнозируются на Львовщине, Тернопольщине, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Ветер западный, северо-западный, 4−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве ожидается без осадков. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, днем ​​поднимутся до 21−23°.

Погода в Харькове будет солнечной и без дождей. Температура воздуха ночью прогнозируется 10−12°, днем ​​будет 25−27°.

Погода в Одессе ожидается теплая. Ночью температура составит 12−14°, днем ​​поднимется до 25−27°.

Погода во Львове прогнозируется дождливая. Столбики термометров ночью покажут 10−12°, днем ​​поднимутся до 21−23°.

Погода в Карпатах будет без осадков. Температура ночью ожидается 10−12°, днем ​​будет 23−25°.

Геомагнитная обстановка в Украине прогнозируется относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.