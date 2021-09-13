Погода в Украине — в каких регионах ожидаются дожди (КАРТА)https://racurs.ua/n160081-pogoda-v-ukraine-v-kakih-regionah-ojidautsya-dojdi-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 14 сентября, во вторник, ожидается с дождем в некоторых областях. Осадки прогнозируются на Львовщине, Тернопольщине, в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.
Ветер западный, северо-западный, 4−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве ожидается без осадков. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, днем поднимутся до 21−23°.
Погода в Харькове будет солнечной и без дождей. Температура воздуха ночью прогнозируется 10−12°, днем будет 25−27°.
Погода в Одессе ожидается теплая. Ночью температура составит 12−14°, днем поднимется до 25−27°.
Погода во Львове прогнозируется дождливая. Столбики термометров ночью покажут 10−12°, днем поднимутся до 21−23°.
Погода в Карпатах будет без осадков. Температура ночью ожидается 10−12°, днем будет 23−25°.
Геомагнитная обстановка в Украине прогнозируется относительно спокойной, возможны небольшие возмущения.