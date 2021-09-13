Вспышку COVID-19 в Китае вызвал «невидимый» коронавирус

Коронавирус. Фото: istock

https://racurs.ua/n160080-vspyshku-covid-19-v-kitae-vyzval-nevidimyy-koronavirus.html

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Коронавирус в мире продолжает бушевать — в Китае нашли источник новой вспышки в провинции Фуцзянь, которая расположена на юго-восточном побережье страны.

Там коронавирус подхватили более 60 человек. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что вспышку инфекции спровоцировал мужчина, который отбыл 21 день обязательного карантина по возвращении в Китай из-за границы. Еще 4 августа он прибыл в Сямынь, большой прибрежный центр провинции Фуцзянь, где прошел 14-дневный карантин в отеле.

Правительство Китая утверждает, что он провел еще неделю на карантине в городе Сянью, прежде чем вернуться домой для еще одной недели наблюдения за состоянием здоровья. В течение трех недель самоизоляции мужчина девять раз получал отрицательный результат теста на коронавирус, прежде чем получил положительный результат в пятницу — через 37 дней после въезда в Китай. До этого тесты не могли проследить наличие инфекции.

Несмотря на то, что в Китае действуют одни из самых строгих антикоронавирусних ограничений, в связи с этим случаем поставили под сомнение эффективность таких методов. Теперь власть приказала 2,9 млн жителям не покидать город без крайней необходимости. Те, у кого есть законные причины для отъезда, должны получить отрицательный тест на коронавирус в течение последних 48 часов.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация против коронавируса станет доступной и для детей. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech готовится к подаче заявки на одобрение вакцины против коронавируса для детей от 5 до 11 лет. Вакцина является копией обычного препарата для взрослых, но для прививки будет использоваться меньшая доза препарата.

Источник: CNN