Спалах COVID-19 у Китаї спричинив «невидимий» коронавірус

Коронавірус. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160080-spalah-covid-19-u-kytayi-sprychynyv-nevydymyy-koronavirus.html

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Коронавірус у світі продовжує вирувати — у Китаї знайшли джерело нового спалаху в провінції Фуцзянь, що розташована на південно-східному узбережжі країни.

Там коронавірус підхопили понад 60 людей. Про це пише CNN.

Повідомляється, що спалах інфекції спровокував чоловік, який відбув 21 день обовʼязкового карантину після повернення до Китаю із-за кордону. Ще 4 серпня він прибув у Сямінь, великий прибережний центр провінції Фуцзянь, де пройшов 14-денний карантин у готелі.

Уряд Китаю стверджує, що він провів ще тиждень на карантині в місті Сянью, перш ніж повернутися додому для ще одного тижня спостереження за станом здоровʼя. Упродовж трьох тижнів самоізоляції чоловік дев’ять разів отримував негативний результат тесту на коронавірус, перш ніж дістав позитивний результат у пʼятницю — через 37 днів після вʼїзду до Китаю. До цього тести не могли простежити наявність інфекції.

Попри те, що в Китаї діють одні з найсуворіших антикоронавірусних обмежень, у звʼязку з цим випадком поставили під сумнів ефективність таких методів. Тепер влада наказала 2,9 млн жителям не залишати місто без крайньої потреби. Ті, у кого є законні причини для відʼїзду, повинні отримати негативний тест на коронавірус протягом останніх 48 годин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація проти коронавірусу стане доступною і для дітей. Німецька біотехнологічна компанія BioNTech готується до подання заявки на схвалення вакцини проти коронавірусу для дітей від 5 до 11 років. Вакцина є копією звичайного препарату для дорослих, але для щеплення буде використовуватися менша доза препарату.

Джерело: CNN