Погода в Україні. Фото: pixabay.com

https://racurs.ua/ua/n160081-pogoda-v-ukrayini-v-yakyh-regionah-ochikuutsya-doschi-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 14 вересня, у вівторок, очікується з дощем у деяких областях. Опади прогнозуються на Львівщині, Тернопільщині, в Івано-Франківській та Чернівецьких областях.

Вітер західний, північно-західний, 4−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві очікується без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13°, вдень піднімуться до 21−23°.

Погода в Харкові буде сонячною та без дощів. Температура повітря вночі прогнозується 10−12°, вдень буде 25−27°.

Погода в Одесі очікується тепла. Вночі температура складе 12−14°, вдень підніметься до 25−27°.

Погода у Львові прогнозується дощова. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12°, вдень піднімуться до 21−23°.

Погода в Карпатах буде без опадів. Температура вночі очікується 10−12°, вдень буде 23−25°.

Геомагнітна обстановка в Україні прогнозується відносно спокійною, можливі невеликі збурення.