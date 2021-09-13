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Погода в Україні. Фото: pixabay.com

Погода в Україні — в яких регіонах очікуються дощі (КАРТА)

13 вер 2021, 15:57
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Погода в Україні 14 вересня, у вівторок, очікується з дощем у деяких областях. Опади прогнозуються на Львівщині, Тернопільщині, в Івано-Франківській та Чернівецьких областях.

Вітер західний, північно-західний, 4−10 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Україні. Карта: Гідрометцентр.

Погода в Києві очікується без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13°, вдень піднімуться до 21−23°.

Погода в Харкові буде сонячною та без дощів. Температура повітря вночі прогнозується 10−12°, вдень буде 25−27°.

Погода в Одесі очікується тепла. Вночі температура складе 12−14°, вдень підніметься до 25−27°.

Погода у Львові прогнозується дощова. Стовпчики термометрів вночі покажуть 10−12°, вдень піднімуться до 21−23°.

Погода в Карпатах буде без опадів. Температура вночі очікується 10−12°, вдень буде 23−25°.


Геомагнітна обстановка в Україні прогнозується відносно спокійною, можливі невеликі збурення.

Джерело: Ракурс


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