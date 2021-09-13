«Зірку» порновідео з патрульними Києва взяли в громадську раду Мінсоцполітики

Ростислав Дзундза. Фото: Ліга

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Ростислав Дзундза, який пропонував поліцейським інтим на вулиці, отримав посаду в Міністерстві соціальної політики.

Його призначили до складу Суспільної ради. Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

Як відомо, до цього Дзундза потрапив у скандал із поліцейськими на День незалежності. Він пропонував правоохоронцям інтимний зв’язок та заявляв, що є «не останньою людиною в країні», адже він начебто «заступник міністра економічного розвитку» та «радник першої леді».

Відео було зняте надвечір 24 серпня в центрі Києва, недалеко від Європейської площі. Сам Дзундза вибачився за інцидент та розповів, що не відзначився нічим особливим, адже «кожна людина має право пропонувати іншій людині, яка досягла 18 років, що завгодно».