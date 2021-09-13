Шеврон задержанных в Беларуси «вагнеровцев», фото: BBC

https://racurs.ua/n160084-vsk-po-vagnerovcam-oficery-schitaut-chto-otmenili-uspeshnoe-specmeropriyatie.html

Ракурс

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по расследованию спецоперации по «вагнеривцах» сегодня, 13 сентября, провела новое заседание.

На нем опросили двух офицеров, которые были связана с этой спецоперацией, — Червинского и Семенюка. Об этом во время брифинга сообщила глава ВСК народный депутат из «Слуги народа» Марьяна Безуглая.

По словам Безуглой, опрошенные офицеры считают, что соответствующий спецмероприятие был успешным, однако поступила команда о его отмене или отсрочке.

Одна из причин, почему они считают, что спецмероприятие был успешным — группа беспрепятственно пересекла границу, — отметила Безуглая. — Не возникло никаких проблем с пересечением границы как РФ, так и Беларуси.

Также, по ее словам, опрошенные офицеры подтвердили, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог отдать приказ на проведение спецмероприятия, поскольку это было сделано в 2020 году.

Безуглая отмечает, что документирование в этом деле проводилось с 2014 года, а в 2018 году началось документирования в виде вербовки и поиска лиц, участвовавших в частных военных компаниях и осуществлении агрессии на востоке Украины.

Также Безуглая отметила, что ВСК не планирует опрашивать действующего президента Владимира Зеленского и руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Она отметила, что необходимости вызывать Зеленского не было, решение принималось на оперативном уровне. Кроме того, ВСК не имеет права его вызывать, поскольку Верховный главнокомандующий неприкасаемый.

Что касается Ермака, то, по словам Безуглой, он не имел соответствующих полномочий.

Господин Ермак — не уполномоченное лицо для принятия решений, — подчеркнула Безуглая.

Безуглая отметила, что единственным из высшего руководства государства, к кому обратилась ВСК — Порошенко, поскольку он заявлял, что санкционировал это спецмероприятие.

Также глава ВСК сообщила, что комиссия пытается связаться с бывшим руководителем ГУР Василием Бурбой, однако он не выходит на связь.

К участию в сегодняшнем заседании ВСК допустили депутатов от оппозиции, которые не входили в ее состав — Романа Костенко из «Голоса» и Михаила Забродского из «Европейской солидарности», а также депутата Ирину Верещук со «Слуги народа».

Завтра, 14 сентября, ВСК продолжит рассматривать дело «вагнеровцев».