Шахрай підробляв Covid-тести для перетину фронту на Донбасі. Фото: МВС

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Ракурс

У Луганській області 59-річний чоловік виготовляв та продавав фальшиві довідки з негативним результатом на COVID-19.

Свої послуги він рекламував в інтернеті, а підроблені документи продавав мешканцям тимчасово окупованих територій для перетину КПВВ. Про це повідомили в МВС України.

Клієнти шахрая не проходили жодних лабораторних досліджень, а лише надавали свої дані для оформлення довідок. Чоловік використовував підроблені печатки одного з медичних центрів.

Вартість одного такого тесту становила 500 грн. Щомісячний прибуток правопорушника становив близько 300 тис. грн. Підроблені документи правоохоронці виявили під час огляду автомобіля шахрая.

На зловмисника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше у Раді назвали розцінки на сфальшовані COVID-сертифікати. Злочинці створюють у соцмережах групи, де рекламують власні послуги, переконуючи учасників у «справжності» підроблених документів.