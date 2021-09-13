Порошенко выставил на довыборы в Раду экс-пленника Кремля

Роман Сущенко и Петр Порошенко, фото: «Европейская солидарность»

https://racurs.ua/n160088-poroshenko-vystavil-na-dovybory-v-radu-eks-plennika-kremlya.html

Ракурс

«Европейская солидарность» на довыборах в округе № 197, что на Черкасщине, выдвинула своим кандидатом бывшего пленника Кремля Романа Сущенко.

Лидер политсилы Петр Порошенко озвучил соответствующее решение съезда партии сегодня, 13 сентября, на брифинге.

Сущенко, корреспондента «Укринформа» 30 сентября 2016 года арестовали в Москве, куда он прибыл с частным визитом, по обвинению в якобы шпионаже. В июне 2018 года Московский суд приговорил его к 12 годам заключения в колонии строгого режима.

Сущенко вины не признавал.

7 сентября 2019 года его освободили в рамках проведенного между Украиной и РФ обмена в формате «35 на 35». В целом заключение Сущенко в России продолжалось 1 тыс. 70 дней.

Российская ФСБ похитила Романа, бросила его за решетку, требуя предать и сдать Украину, — отметил Порошенко. — Роман продемонстрировал такую силу, такую твердость, такую любовь к Украине, что расстроены были даже бандиты из российской ФСБ.

Довыборы в в округе № 197 состоятся 31 октября.

Напомним, соперниками Сущенко на довыборах в 197-м округе станут выдвиженцы ВО «Свобода» Андрей Ильенко, Украинской галицкой партии Богдан Панкевич, «Власти народа» Антона Подчапко, «Слуги народа» Виталий Войцеховский, «Народовластия» Сергей Василенко, «Новых лиц» Наталья Степушенко.