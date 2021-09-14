Коли Київ пройде пік COVID-захворюваності, назвали у Держпродспоживслужбі

https://racurs.ua/ua/n160160-koly-kyyiv-proyde-pik-covid-zahvoruvanosti-nazvaly-u-derjprodspojyvslujbi.html

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Коли Київ пройде пік захворюваності на COVID-19, розповів начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. За його прогнозами, столицю України накриє захворюваність на коронавірусну інфекцію у листопаді-грудні.

Що стосується наукового прогнозу, то сьогодні циркуляція нових видів збудників, епідемічна ситуація змінюється майже щотижня. Якщо ми раніше говорили, що прогноз про збільшення захворюваності з серпня місяця, то сьогодні збільшується захворюваність і з грипом та гострими респіраторно-вірусними захворюваннями, пікова (ситуація з COVID-19 припадатиме — ред.) на листопад-грудень, — вказав Рубан в ефірі одного з українських каналів.

Чиновник додав, що якщо з’явиться новий варіант коронавірусу, окрім штаму «Дельта», то прогноз потрібно буде змінювати.

Погіршення буде в листопаді після повернення дітей та батьків з канікул… Листопад — місяць, коли фактично вируватиме грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Якщо не буде вакцинації на рівні 80%, то дійсно можна говорити про погіршення епідемічної ситуації та необхідності запровадження суворих заходів, — підсумував Рубан.

Нагадаємо, нині, за даними влади, ситуація з поширенням коронавірусу у Києві залишається контрольованою. У місті впродовж минулої доби зареєстрували 412 хворих на COVID-19, 10 осіб померло. Загалом в Україні 13 вересня виявили ще 3,3 тис. нових інфікованих.