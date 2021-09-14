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Ракурс
Суд Чехии арестовал россиянина, одного из крымских «зеленых человечков»

Суд Чехии арестовал россиянина, одного из крымских «зеленых человечков»

14 сен 2021, 18:42
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Александра Франчетти, гражданина РФ, ранее задержанного в Чехии по запросу Украины из-за причастности к оккупации Крыма в 2014 году, арестовал Городской суд Праги. Теперь россиянин будет ждать решения об экстрадиции. Ранее соответствующий запрос подал Офис генпрокурора.

Предварительное заключение — обычное дело в процедурах экстрадиции. Редко, когда клиента выпускают на свободу. Будем надеяться, что суд в следующем процессе экстрадиции не поддастся этой политизации, — цитирует защитника россиянина чешское издание Novinky,

В Украине Франчетти грозит от двух до восьми лет лишения свободы за членство в военизированной группировке. Однако его адвокаты заявляют, что гражданин РФ в Киеве будет подвергаться пыткам, также ему якобы грозит смерть.

Он был одним из организаторов защиты Севастополя в то время, когда господствовала де-факто анархия, и туда проникали различные ополченцы, — убеждает адвокат россиянина.

Напомним, 13 сентября аэропорту Праги по запросу Украины задержали гражданина России, активиста так называемой «крымской весны» Александра Франчетти, который участвовал в оккупации Крыма. В 2014 году россиянин прибыл на полуостров за два дня до начала российской операции «зеленых человечков», сформировал вооруженную группировку «Северный ветер», которая тесно взаимодействовала с командованием Военно-морского флота России.


Россиянин также был награжден медалью «За возвращение Крыма».

С 2000 года Франчетти постоянно живет в Праге и работает фитнес-тренером, но регулярно посещает оккупированный Крым.

Источник: Ракурс


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