Зеленский сравнил Трампа и Роберта де Ниро в интервью CNN

https://racurs.ua/n160163-zelenskiy-sravnil-trampa-i-roberta-de-niro-v-intervu-cnn.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, в интервью американскому каналу CNN прокомментировал скандальный разговор с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который состоялся летом 2019 года.

Зеленский заявил, что тогдашний глава Белого дома не заставлял его что-то делать против представителя демократов и главного конкурента Трампа на выборах президента США Джо Байдена. Речь идет о возможном давление окружения Трампа на Киев из-за расследования дела против сына Байдена — Хантера. Зеленский указал, что Дональд Трамп — это не Роберт де Ниро, а давление на его команду со стороны Трампа не было.

Нет. Может это потому, что я раньше не занимался политикой, — заверил Зеленский ведущего CNN.

По мнению главы государства, президент Украины чувствует себя «амбициозным, независимым человеком, которому ежедневно надо учиться у лучших». Он добавил, что его разговор с Трампом прошел в том же духе.

Он является президентом США. Это не Роберт де Ниро. Роберт де Ниро был моим кумиром. С ним я бы разговаривал непринужденно, независимо от того, будет ли помощь. А здесь серьезные вещи (речь идет о встрече с президентом США — ред.). Это на уровне человека, от которого зависит стабильность нашей страны. И помощь моей стране. Нам нужны отношения, — пояснил Зеленский.



Напомним, 25 июля 2019 года во время телефонного разговора Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Киев возобновит расследование по делу газовой компании Burisma, к которой имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена — Хантер.

Белый дом впоследствии обнародовал стенограмму разговора. В ней Трамп сказал Зеленскому, что «было бы хорошо», если бы тот изучил дело Байдена.