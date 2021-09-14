ДТП в Турции - о состоянии 40 пострадавших украинцев рассказал МИД

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В ДТП с туристическим автобусом, который перевернулся 13 сентября в Турции, пострадали более 40 граждан Украины. В результате аварии госпитализированы четыре человека.

В автобусе находился 41 гражданин Украины. Все туристы прошли медицинское обследование… Госпитализированы четыре, с которыми сегодня встретился наш консул. Всех остальных осмотрели и отпустили, — сообщили в посольстве Украины в Турции.

В дипучреждении добавили, что состояние здоровья пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.

Условиями в госпитале украинцы довольны и прогноз на выздоровление положительный. По словам руководителя больницы, до конца недели состояние здоровья пациентов позволит осуществить перелет в Украину и продолжить лечение в амбулаторных условиях, — отметили в представительстве внешнеполитического ведомства Украины.

Сотрудники консульства Украины в Анталии держат ситуацию на личном контроле.

Напомним, 13 сентября утром в курортной турецкой провинции Мугла у водителя туристического автобуса произошел сердечный приступ, после чего транспортное средство столкнулось со студенческим автобусом, ехавшим во встречном направлении.