Белый гриб-гигант весом 1,6 кг нашли в Ровенской области

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Ракурс

Белый гриб гигантских размеров и весом 1,6 кг нашли на Ровенщине. Об этом сообщил ярый любитель «тихой охоты» под псевдонимом Черный Абориген на собственной Фейсбук-странице.

Вес удивительной находки, по словам грибника, превышает полтора килограмма. Этот экземпляр вырос на Полесье — в лесу Березновского района Ровенской области.

К сожалению, гриб оказался немного старым и дырявым. Однако грибник его забрал, чтобы высушить и сварить суп.

В прошлом году любитель «тихой охоты» уже публиковал фото с грибной добычей — тогда он собрал семь ведер белых грибов.

Напомним, ранее мы сообщали, что синтетическую кожу из обычных грибов разработали ученые. Кожаный материал из экологически чистого материала создали специалисты из Венского университета. Для ее создания выращенные грибы подвергли физической и химической обработке. Такой материал по свойствам и внешне похож на настоящую кожу.