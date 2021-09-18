Білий гриб-гігант вагою 1,6 кг знайшли на Рівненщині

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Ракурс

Білий гриб гігантських розмірів та вагою 1,6 кг знайшли на Рівненщині. Про це повідомив затятий любитель «тихого полювання» на псевдо Чорний Абориген на власній Фейсбук-сторінці.

Вага дивовижної знахідки, за словами грибника, перевищує півтора кілограма. Цей екземпляр виріс на Поліссі — у лісі Березнівського району Рівненської області.

На жаль, гриб виявився трохи старим і дірявим. Проте грибник його забрав, щоб висушити та зварити юшку.

Торік любитель «тихого полювання» вже публікував фото з грибною здобиччю — тоді він назбирав сім відер білих грибів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що синтетичну шкіру зі звичайних грибів розробили вчені. Кожний матеріал з екологічно чистого матеріалу створили фахівці з Віденського університету. Для її створення вирощені гриби піддали фізичній та хімічній обробці. Такий матеріал за властивостями та зовні схожий на справжню шкіру.