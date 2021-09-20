"Слуги" передали привет Разумкову — требуют собственную повестку дня Рады, фот - Главком

https://racurs.ua/n160405-slugi-peredali-privet-razumkovu-trebuut-sobstvennuu-povestku-dnya-rady.html

Ракурс

В «Слуге народа» не согласны с предложениями аппарата Рады по повестке дня следующей рабочей недели в пленарном зале.

СН требует включить в нее голосование во втором чтении по поводу законопроектов об олигархах, а также изменений в Налоговый кодекс.

Об этом в Телеграм написала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

«Слуга народа» предлагает согласительному совету парламента собственную версию списка законопроектов к рассмотрению на нынешней пленарной неделе.

Палийчук написала об обязательном, по мнению «слуг», антиолигархическом пакете. Он включает законопроекты № 5599 об олигархах и № 5600 о наполнении бюджета.

Фракция власти предложит согласительному совету рассмотреть и утвердить процедуру постатейного рассмотрения этих законопроектов.

Предложения по проекту повестки дня обобщаются аппаратом Верховной Рады, после чего обсуждаются и одобряются согласительным советом.

Напомним, что летом отношения спикера Рады с Банковой ухудшились. Разумков откровенно оппонирует Офису президента, а в сентябре он поддержал предложение направить в Венецианскую комиссию принятый летом в первом чтении закон Зеленского об олигархах. После этого против спикера развернулась медийная атака СН.