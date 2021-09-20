«Слуги» передали привет Разумкову — требуют собственную повестку дня Радыhttps://racurs.ua/n160405-slugi-peredali-privet-razumkovu-trebuut-sobstvennuu-povestku-dnya-rady.htmlРакурс
В «Слуге народа» не согласны с предложениями аппарата Рады по повестке дня следующей рабочей недели в пленарном зале.
СН требует включить в нее голосование во втором чтении по поводу законопроектов об олигархах, а также изменений в Налоговый кодекс.
Об этом в Телеграм написала пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.
«Слуга народа» предлагает согласительному совету парламента собственную версию списка законопроектов к рассмотрению на нынешней пленарной неделе.
Палийчук написала об обязательном, по мнению «слуг», антиолигархическом пакете. Он включает законопроекты № 5599 об олигархах и № 5600 о наполнении бюджета.
Фракция власти предложит согласительному совету рассмотреть и утвердить процедуру постатейного рассмотрения этих законопроектов.
Предложения по проекту повестки дня обобщаются аппаратом Верховной Рады, после чего обсуждаются и одобряются согласительным советом.
Напомним, что летом отношения спикера Рады с Банковой ухудшились. Разумков откровенно оппонирует Офису президента, а в сентябре он поддержал предложение направить в Венецианскую комиссию принятый летом в первом чтении закон Зеленского об олигархах. После этого против спикера развернулась медийная атака СН.