Отставку Разумкова готовит Банковая из-за законопроекта об олигархах - СМИ

https://racurs.ua/n160291-otstavku-razumkova-gotovit-bankovaya-iz-za-zakonoproekta-ob-oligarhah-smi.html

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады Украины, может лишиться своей должности уже этой осенью из-за разногласий с командой президента Владимира Зеленского, в том числе по законопроекту об олигархах. Такую информацию в кулуарах парламента подтвердили нардепы.

В Верховной Раде обсуждают, что в Офисе президента серьезно задумались о том, как отправить Разумкова в отставку. ОПУ уже давно живет в напряженных отношениях с Разумковым. На этот раз причиной для обострения стало направление законопроекта об олигархах на экспертизу в Венецианскую комиссию, — цитирует источника издание «Украинская правда».

По данным СМИ, кандидат на замену Разумкова — давний друг президента со времен КВН, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Ранее Стефанчук уклонялся от ответа на вопрос об отставке нынешнего спикера.

Напомним, инициативу Зеленского — законопроект об олигархах № 5599 Разумков отправил в Венецианскую комиссию. Он объяснил свои действия обращением четырех оппозиционных фракций и омбудсмена, которые добивались, чтобы документ оценила Европейская комиссия за демократию через право. Вместе с тем, Разумков считает, что большинство парламента поддерживает проект закона Зеленского.

Ранее депутаты от «Слуги народа» просили Разумкова не отправлять документ на экспертизу Венецианской комиссии. Глава фракции Давид Арахамия заявил, что уже зарегистрировано 1 тыс. 200 поправок к нормативному акту, поэтому невозможно спрогнозировать, какая конечная редакция закона увидит свет.