Коронавирус подтвердили у 677 детей, за сутки свыше 6 тыс. больных и 99 смертей

Коронавирус подтвердили у 677 детей, за сутки свыше 6 тыс. больных и 99 смертейhttps://racurs.ua/n160290-koronavirus-podtverdili-u-677-detey-za-sutki-svyshe-6-tys-bolnyh-i-99-smertey.htmlРакурс
Коронавирус в Украине по состоянию на утро 17 сентября инфицировал 6 тыс. 624 человека. В общем зафиксировано уже 2,338 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. Суточный прирост за 16 сентября на 15% превышает показатель предыдущего дня. Вчера медики госпитализировали свыше 1,5 тыс. человек.
За сутки 16 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6 тыс. 624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, — сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 1 тыс. 568 человек;
летальных исходов — 99;
выздоровели — 1 тыс. 914 человек.
Медики вчера протестовали методами ПЦР и ИФА более 43 тыс. украинцев.
За все время пандемии в Украине:
заболело — 2 млн 338 тыс. 164 человека;
выздоровели — 2 млн 228 тыс. 543 человека;
летальных исходов — 54 тыс. 750.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
Харьковской области (649),
Львовской области (644),
Одесской области (530),
Днепропетровской области (426),
Киеве (426).
Напомним, 15 сентября в мире диагностировали более 571 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. По показателю суточной смертности от COVID-19 Украина занимает третье место в Европе. Больше всего новых случаев инфицирования обнаружили в США, Индии, Бразилии, Турции и Великобритании. Украина среди стран мира находится на 20-м место по количеству новых заражений, среди стран Европы — на шестом.