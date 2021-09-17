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Коронавирус подтвердили у 677 детей, за сутки свыше 6 тыс. больных и 99 смертей

Коронавирус подтвердили у 677 детей, за сутки свыше 6 тыс. больных и 99 смертей

17 сен 2021, 08:30
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 17 сентября инфицировал 6 тыс. 624 человека. В общем зафиксировано уже 2,338 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. Суточный прирост за 16 сентября на 15% превышает показатель предыдущего дня. Вчера медики госпитализировали свыше 1,5 тыс. человек.

За сутки 16 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6 тыс. 624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, — сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 тыс. 568 человек;

  • летальных исходов — 99;

  • выздоровели — 1 тыс. 914 человек.

Медики вчера протестовали методами ПЦР и ИФА более 43 тыс. украинцев.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 млн 338 тыс. 164 человека;

  • выздоровели — 2 млн 228 тыс. 543 человека;

  • летальных исходов — 54 тыс. 750.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  1. Харьковской области (649),

  2. Львовской области (644),

  3. Одесской области (530),

  4. Днепропетровской области (426),

  5. Киеве (426).


Напомним, 15 сентября в мире диагностировали более 571 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. По показателю суточной смертности от COVID-19 Украина занимает третье место в Европе. Больше всего новых случаев инфицирования обнаружили в США, Индии, Бразилии, Турции и Великобритании. Украина среди стран мира находится на 20-м место по количеству новых заражений, среди стран Европы — на шестом.

Источник: Ракурс


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