Коронавирус подтвердили у 677 детей, за сутки свыше 6 тыс. больных и 99 смертей

https://racurs.ua/n160290-koronavirus-podtverdili-u-677-detey-za-sutki-svyshe-6-tys-bolnyh-i-99-smertey.html

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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 17 сентября инфицировал 6 тыс. 624 человека. В общем зафиксировано уже 2,338 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. Суточный прирост за 16 сентября на 15% превышает показатель предыдущего дня. Вчера медики госпитализировали свыше 1,5 тыс. человек.

За сутки 16 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6 тыс. 624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, — сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1 тыс. 568 человек;

летальных исходов — 99;

выздоровели — 1 тыс. 914 человек.

Медики вчера протестовали методами ПЦР и ИФА более 43 тыс. украинцев.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 338 тыс. 164 человека;

выздоровели — 2 млн 228 тыс. 543 человека;

летальных исходов — 54 тыс. 750.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Харьковской области (649), Львовской области (644), Одесской области (530), Днепропетровской области (426), Киеве (426).



Напомним, 15 сентября в мире диагностировали более 571 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. По показателю суточной смертности от COVID-19 Украина занимает третье место в Европе. Больше всего новых случаев инфицирования обнаружили в США, Индии, Бразилии, Турции и Великобритании. Украина среди стран мира находится на 20-м место по количеству новых заражений, среди стран Европы — на шестом.