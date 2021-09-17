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Коронавірус виявили у 677 дітей, за добу — понад 6 тис. хворих і 99 смертей

Коронавірус виявили у 677 дітей, за добу — понад 6 тис. хворих і 99 смертей

17 вер 2021, 08:30
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Коронавірус в Україні станом на ранок 17 вересня інфікував 6 тис. 624 особи. Загалом зафіксовано вже 2,338 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Добовий приріст за 16 вересня на 15% перевищує показник днем раніше. Вчора медики госпіталізували понад 1,5 тис. осіб.

За добу 16 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 тис. 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, — повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 1 тис. 568 осіб;

  • летальних випадків — 99;

  • одужало — 1 тис. 914 осіб.

Медики вчора протестували методами ПЛР та ІФА понад 43 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 338 тис. 164 особи;

  • одужало — 2 млн 228 тис. 543 особи;

  • летальних випадків — 54 тис. 750.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  1. Харківській області (649),

  2. Львівській області (644),

  3. Одеській області (530),

  4. Дніпропетровській області (426),

  5. Києві (426).


Нагадаємо, 15 вересня у світі діагностували понад 571 тис. нових випадків захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від COVID-19 Україна посідає третю сходинку в Європі. Найбільше нових випадків інфікувань виявили у США, Індії, Бразилії, Туреччині і Великій Британії. Україна серед країн світу займає 20 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи — шосте.

Джерело: Ракурс


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