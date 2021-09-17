Коронавірус виявили у 677 дітей, за добу — понад 6 тис. хворих і 99 смертей

https://racurs.ua/ua/n160290-koronavirus-vyyavyly-u-677-ditey-za-dobu-ponad-6-tys-hvoryh-i-99-smertey.html

Ракурс

Коронавірус в Україні станом на ранок 17 вересня інфікував 6 тис. 624 особи. Загалом зафіксовано вже 2,338 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Добовий приріст за 16 вересня на 15% перевищує показник днем раніше. Вчора медики госпіталізували понад 1,5 тис. осіб.

За добу 16 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 тис. 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, — повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 1 тис. 568 осіб;

летальних випадків — 99;

одужало — 1 тис. 914 осіб.

Медики вчора протестували методами ПЛР та ІФА понад 43 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 338 тис. 164 особи;

одужало — 2 млн 228 тис. 543 особи;

летальних випадків — 54 тис. 750.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Харківській області (649), Львівській області (644), Одеській області (530), Дніпропетровській області (426), Києві (426).



Нагадаємо, 15 вересня у світі діагностували понад 571 тис. нових випадків захворювання на коронавірус. За добовою смертністю від COVID-19 Україна посідає третю сходинку в Європі. Найбільше нових випадків інфікувань виявили у США, Індії, Бразилії, Туреччині і Великій Британії. Україна серед країн світу займає 20 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи — шосте.