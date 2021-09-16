День рятівника України. Фото: sarny-rda.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n160289-den-ryativnyka-vidznachaut-v-ukrayini-17-veresnya-istoriya-svyata.html

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Православні християни 17 вересня вшановують ікону Пресвятої Богородиці «Неопалима Купина». Цей старозавітній прообраз, що вказував на Божу Матір, був неопалимою купиною — кущем, який Мойсей бачив у полум’ї, але він не згорав. Купина знаменувала собою непорочне зачаття Богоматір’ю Христа від Духа Святого.

Народні прикмети на 17 вересня:

День видався непогожим і дощовим — осінь буде сухою.

Великі мурашники в лісі — до сильних морозів взимку.

Багато горобини — до холодної зими.

Вийдеш у двір з вилами — всю нечисть сполохаєш!

Заєць в село забіг — до великого вогню.

17 вересня професійне свято відзначають українські рятувальники. У 2004 році президентським указом було встановлене свято «Дня працівників цивільного захисту», яке стало відзначатися щорічно 17 вересня. Цього дня професійне свято відзначають працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, працівники інших спеціальних формувань, а також громадяни, які вносять свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.

У світі 17 вересня відзначають Всесвітній день безпеки пацієнтів, День Бетмена, День Конституції в США, День відповідального собаківництва, День героїв у Анголі та Міжнародний день «з'їж яблуко».

17 вересня в історії:

1598 рік — голландські моряки відкрили Маврикій.

1787 рік — Конституційний конвент у Філадельфії ухвалив нову Конституцію США.

1924 рік — в Женеві відкрили першу в світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося восьмеро учнів.

1989 рік — у Чернівцях розпочався перший Республіканський фестиваль української пісні «Червона рута».

1991 рік — створили Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, 15 вересня під час пленарного засідання Кабінет міністрів затвердив нове свято — Дня працівників фінансової сфери. Його відзначатимуть щорічно 24 липня.