Посли G7 прокоментували зустріч на Банковій. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160288-posly-g7-prokomentuvaly-zustrich-na-bankoviy-schodo-sudovoyi-reformy.html

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Зустріч в Офісі президента щодо судової реформи в Україні прокоментували посли «Великої сімки».

Дипломати наголосили, що почули всі сторони, які зібралися у Зеленського обговорити судову реформу, із зобов’язанням провести реформу Вищої ради правосуддя. Також представники G7 наголосили на міжнародній підтримці для реформування ВРП відповідно до законів, ухвалених раніше. Про це йдеться на сторінці послів G7 у Twitter.

Посли G7 із задоволенням долучилися до сьогоднішнього конструктивного діалогу з урядом, парламентом і судовою владою щодо реформування Вищої ради правосуддя, який приймав Офіс президента. Посли почули всі сторони, включно з одностайним зобов’язанням провести реформу ВРП, — йдеться в повідомленні.

Дипломати закликали Раду суддів і всіх українських партнерів забезпечити швидке висування експертів до складу Етичної ради ВРП. Наголосили, що реформа Вищої ради правосуддя дає історичну можливість створити ефективну та чесну судову систему в Україні.

Нагадаємо, 13 вересня Рада суддів України повинна була делегувати трьох представників до Етичної ради, однак не змогла цього зробити. Після цього президент України негайно скликав нараду на Банковій за участі суддів, нардепів та послів країн «Великої сімки».

Зустріч дипломатів з українськими суддями та чиновниками відбулася сьогодні, 16 вересня. Учасники наради узгодили спільну заяву, в якій закликали Раду суддів України обрати своїх делегатів до Етичної ради, щоб завершити процес її формування.