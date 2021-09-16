Послы G7 прокомментировали встречу на Банковой по судебной реформе

Послы G7 прокомментировали встречу на Банковой. Фото: УП

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Встречу в Офисе президента по судебной реформе в Украине прокомментировали послы «Большой семерки».

Дипломаты отметили, что услышали все стороны, которые собрались у Зеленского обсудить судебную реформу, с обязательством провести реформу Высшего совета правосудия. Также представители G7 отметили на международной поддержке для реформирования ВСП согласно законов, принятых ранее. Об этом говорится на странице послов G7 в Twitter.

Послы G7 с удовольствием присоединились к сегодняшнему конструктивному диалогу с правительством, парламентом и судебной властью по реформированию высшего совета правосудия, который принимал офис президента. Послы услышали все стороны, включая единодушным обязательством провести реформу ВСП, — говорится в сообщении.

Дипломаты призвали Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в состав Этического совета ВСП. Отметили, что реформа высшего совета правосудия дает историческую возможность создать эффективную и честную судебную систему в Украине.

Напомним, 13 сентября Совет судей Украины должен был делегировать трех представителей в Этический совет, однако не смог этого сделать. После этого президент Украины немедленно созвал совещание на Банковой с участием судей, нардепов и послов стран «Большой семерки».

Встреча дипломатов с украинскими судьями и чиновниками состоялась сегодня, 16 сентября. Участники совещания согласовали совместное заявление, в котором призвали Совет судей Украины избрать своих делегатов в Этический совет, чтобы завершить процесс его формирования.