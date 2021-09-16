Совет судей пообещал избрать членов Этического совета. Фото: Укринформ

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Судьи, послы Европейского Союза и G7 и представители власти провели 16 сентября в Офисе президента встречу по разблокированию судебной реформы

Говорили о завершении процесса создания Этического совета. Участники встречи призвали Совет судей Украины избрать своих делегатов в Этический совет, чтобы завершить процесс его формирования. Председатель Совета судей Богдан Монич в ответ пообещал, что делегаты будут избраны. Об этом сообщили в Офисе президента.

Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем, — подчеркнул Монич.

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская отметила, что Совет судей, хоть и не смог избрать делегатов, но закон не нарушил. Она заявила, что судьи и дальше будут голосовать, пока не делегируют представителей в Этический совет.

При этом председатель Совета судей и председатель Верховного суда не назвали сроков избрания делегатов в Этический совет.

По итогу сегодняшнего заседания на Банковой участники согласовали совместное заявление. В документе настаивается на завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Совместное заявление участников встречи по имплементации судебной реформы в Украине

Участники встречи, которая состоялась 16 сентября 2021 года в Офисе президента Украины: отмечают, что успешная реализация инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским судебной реформы имеет решающее значение для будущего страны, соответствует общественным ожиданиям и запроса на справедливость; приветствуют шаги, которые были осуществлены международными партнерами и органом судейского самоуправления по выполнению норм закона Украины «О внесении изменений в закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторых законов Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины» (№ 1629-IX), а именно: делегирование кандидатов в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины; высоко оценивают профессиональный уровень экспертов, номинированных международными и иностранными организациями в первый состав этического совета, деятельность которого предусмотрена законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия» (№ 1635-IX); обеспокоены тем, что Совет судей Украины не осуществил в течение тридцати дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований закона № 1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав Этического совета, чем отсрочил его формирование на неопределенное время; настаивают на скорейшем завершении формирования Этического совета и конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и начала их работы; категорически не приемлют любые попытки поставить под угрозу имплементацию жизненно важной для Украины реформы, направленной на укрепление верховенства права, повышение уровня доверия общества к органам судебной власти, привлечения иностранных инвестиций и приближения евроатлантического будущего Украины.



Напомним, 13 сентября Совет судей Украины должен был делегировать трех представителей в Этический совет, однако не смог этого сделать. После этого президент Украины немедленно созвал совещание на Банковой с участием судей, нардепов и послов стран «Большой семерки». У Зеленского заявили «беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части — очистки судебной системы».

Кроме того, Верховный суд запланировал заседание пленума, на котором рассмотрят представление в Конституционный суд Украины по поводу закона об Этическом совете при Высшем совете правосудия.