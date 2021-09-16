Рада суддів пообіцяла обрати членів Етичної ради. Фото: Укрінформ

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Судді, посли Європейського Союзу та G7 й представники влади провели 16 вересня в Офісі президента зустріч щодо розблокування судової реформи

Говорили про завершення процесу створення Етичної ради. Учасники зустрічі закликали Раду суддів України обрати своїх делегатів до Етичної ради, щоб завершити процес її формування. Голова Ради суддів Богдан Моніч у відповідь пообіцяв, що делегати будуть обрані. Про це повідомили в Офісі президента.

Рада суддів України налаштована виконати цей закон, і ми це зробимо, — наголосив Моніч.

Голова Верховного суду Валентина Данішевська зазначила, що Рада суддів, хоч і не змогла обрати делегатів, але закон не порушила. Вона заявила, що судді й надалі голосуватимуть, поки не делегують представників до Етичної ради.

При цьому голова Ради суддів та голова Верховного суду не назвали термінів обрання делегатів до Етичної ради.

За підсумком сьогоднішнього засідання на Банковій учасники узгодили спільну заяву. В документі наполягається на завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Спільна заява учасників зустрічі щодо імплементації судової реформи в Україні

Учасники зустрічі, яка відбулася 16 вересня 2021 року в Офісі президента України: відзначають, що успішна реалізація ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським судової реформи має вирішальне значення для майбутнього країни, відповідає високим суспільним очікуванням та запиту на справедливість; вітають кроки, які були здійснені міжнародними партнерами та органом суддівського самоврядування щодо виконання норм закону України «Про внесення змін до закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» (№ 1629-IX), а саме: делегування кандидатів до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; високо оцінюють професійний рівень експертів, номінованих міжнародними та іноземними організаціями до першого складу Етичної ради, діяльність якої передбачено законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (№ 1635-IX); занепокоєні тим, що Рада суддів України не здійснила протягом тридцяти днів вичерпних заходів задля належної реалізації вимог закону № 1635-IX в частині делегування кандидатів з числа суддів або суддів у відставці до складу Етичної ради, чим відтермінувала її формування на невизначений час; наполягають на якнайшвидшому завершенні формування Етичної ради та конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та початку їхньої роботи; категорично не сприймають будь-які спроби поставити під загрозу імплементацію життєво важливої для України реформи, спрямованої на зміцнення верховенства права, підвищення рівня довіри суспільства до органів судової влади, залучення іноземних інвестицій та наближення євроатлантичного майбутнього України.



Нагадаємо, 13 вересня Рада суддів України повинна була делегувати трьох представників до Етичної ради, однак не змогла цього зробити. Після цього президент України негайно скликав нараду на Банковій за участі суддів, нардепів та послів країн «Великої сімки». У Зеленського заявили «занепокоєння щодо прогресу судової реформи через зупинку найважливішої її частини — очищення судової системи».

Крім того, Верховний суд запланував засідання пленуму, на якому розглянуть подання до Конституційного суду України з приводу закону про Етичну раду при Вищій раді правосуддя.