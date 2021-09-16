Сеть летающих такси в 65 странах запустит Hyundai

Hyundai планирует создать сеть летающих такси, фото: Urban-Air Port

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Hyundai, известная южнокорейская автомобильная компания, вместе с инфраструктурной компанией Urban-Air Port планирует создать сеть центров летающих такси, которая охватит 65 городов.

Для этого Hyundai разрабатывает вертикальный взлетно-посадочный аппарат, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Соответствующие центры планируют открыть в Великобритании, США, Франции, Германии, Скандинавии, Австралии, Южной Кореи и Юго-Восточной. Первый объект в Ковентри (Англия) планируют открыть в начале 2022 года.

Утверждается, что Urban-Air Port — это единственная компания, сосредоточенная исключительно на создании сетей для управления летающими такси и грузовыми беспилотниками. В этом году на физическую инфраструктуру было потрачено всего 150 млн долл.

Сектор растет, и мы знаем, что будущее с электрическими летательным аппаратами и беспилотными такси в городах совсем скоро станет реальностью. Но этого может и не произойти, если у нас не будет необходимой инфраструктуры как на земле, так и в воздухе, — подчеркивает в заявлении основатель Urban-Air Port Рики Сандху.

В планах Urban-Air Port — создать сеть из более 200 летающих такси по всему миру в ближайшие пять лет. Транспорт будет развозить пассажиров как в густонаселенных городских районах, так и в более отдаленных местах. Заряжаться такие такси имеют с помощью водородных топливных элементов.

Исчтоник: Bloomberg