Площадь Маяковского в Запорожье. Фото: mistaua.com

https://racurs.ua/n160279-centralnuu-ploschad-zaporojya-predlagaut-pereimenovat-v-chest-pornoaktera.html

Ракурс

Центральную площадь в Запорожье могут переименовать в честь американского порноактера.

Площади Маяковского предлагают дать имя американца Билли Геррингтона, который, как гласит, Википедия, наиболее известен по съемкам в порнофильмах 1990-х годов. Автор петиции Александр Задорожный настаивает на переименовании площади, поскольку, по его мнению, в Запорожье много «Маяковських», а Геррингтона он называет «известным американским актером, на фильмах которого выросли поколения не только американцев, но и украинцев и европейцев». Об этом 16 сентября сообщает «Depo.Запорожье».

В нашем городе уже есть сквер имени Маяковского и аллея имени Маяковского, а также рядом находится кинотеатр, тоже имени Маяковского, — отмечает он и добавляет, что после переименования площадь будет интересной для туристов.

Петицию уже подписали более 800 человек, а для рассмотрения ее на сессии было необходимо набрать 750 голосов. В противовес переименованию площади именем порноактера появилась еще одна петиция, но ее подписали лишь 50 человек.

Напомним, Верховная Рада Украины в июле под смех народных депутатов переименовала село Голобородько на территории Лубенского района Полтавской области.

Источник: «Depo.Запорожье»