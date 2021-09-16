Взрыв в Карпатах унес жизни двух туристов, фото: Нацполиция

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Ракурс

Взрыв в Карпатах, прогримевший в ночь на сегодня, 16 сентября, в районе горы Пид-Берды в Ивано-Франковской области, унес жизни двух туристов.

Пострадавших в результате этого инцидента туристы из Коломыйского района. Одним из них был известный коломыйский психолог и активист Орест Малыш. На своей странице в социальной сети Фейсбук он рассказал детали инцидента.

По его словам, всего в компании, которая отправилась в горы, было 10 взрослых и двое детей.

Разожгли огонь на горе на месте, где раньше жли его до нас. Сварили есть и сидели грелись у огня. Детей уложили спать, — отметил Малыш.

По его словам, примерно спустя полтора часа после этого он решил пойти собрать дров — и в этот момент раздался взрыв.

Что именно взорвалось, мы не знаем, — подчеркнул он.

Малыш отмечает, что погибли двое мужчин, еще у одного — мелкие порезы. Также пострадали четверо женщин — у них ожоги и рваные раны, их госпитализировали в больницу в Ивано-Франковске.

Еще трое мужчин не пострадали, поскольку в этот момент собирали в разных местах дрова.

С детьми все хорошо, они были далеко, — отметил он.

Напомним, в полиции причиной взрыва в Карпатах называют снаряд времен Первой мировой войны.