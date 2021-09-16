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Вибух у Карпатах забрав життя двох туристів, фото: Нацполіція
Розпалили вогонь на місці, де його палили до нас — свідок вибуху в Карпатахhttps://racurs.ua/ua/n160278-rozpalyly-vogon-na-misci-de-yogo-palyly-do-nas-svidok-vybuhu-v-karpatah.htmlРакурс
Вибух у Карпатах, який пролунав в ніч на сьогодні, 16 вересня, в районі гори Під-Берди в Івано-Франківській області, забрав життя двох туристів.
Постраждали внаслідок цього інциденту туристи з Коломийського району. Одним з них був відомий коломийський психолог і активіст Орест Малиш. На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук він розповів деталі інциденту.
За його словами, загалом у компанії, які вирушила в гори, було 10 дорослих та двоє дітей.
Розпалили вогонь на горі на місці, де раніше палили його до нас. Зварили їсти і сиділи грілись біля вогню. Дітей вклали спати, — зазначив Малиш.
За його словами, приблизно за півтори години після цього він вирішив піти назбирати дров — і в цей момент пролунав вибух.
Що саме вибухнуло, ми не знаємо, — наголосив він.
Малиш зазначає, що загинули двоє чоловіків, ще в одного — дрібні порізи. Також постраждали четверо жінок — у них опіки та рвані рани, їх госпіталізували до лікарні в Івано-Франківську.
Ще троє чоловіків не постраждали, оскільки в цей момент збирали в різних місцях дрова.
З дітьми все добре, вони були далеко, — зазначив він.
Нагадаємо, у поліції причиною вибуху в Карпатах називають снаряд часів Першої світової війни.
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