Квартира в оренду: що в ній повинно бути?

https://racurs.ua/ua/n160277-kvartyra-v-orendu-scho-v-niy-povynno-buty.html

Ракурс

Піша доступність до роботи і добре розвинена інфраструктура мають велике значення під час вибору житла для довгострокової оренди. Але також принциповим є облаштування квартири, у якій доведеться проводити вечори і вихідні. Дізнайтеся, що обов’язково має бути присутнім у житлі, щоб сюди хотілося повертатися.

Меблі

Дуже рідко квартиронаймачі шукають варіанти житла з голими стінами. Найчастіше пропонуються повністю облаштовані приміщення, в які можна в’їжджати одразу після укладення договору. Але варто врахувати, що такі варіанти будуть коштувати дорожче. Тим, кого цікавить недорога оренда квартири, Кропивницький підійде чудово. На OLX представлено безліч варіантів у широкому ціновому діапазоні: https://www.olx.ua/uk/nedvizhimost/kvartiry/dolgosrochnaya-arenda-kvartir/kropivnitskiy/.

Якщо свого майна немає, доведеться розглядати квартири з такими меблями:

— Ліжко або диван — другий варіант більше підійде для невеликих однокімнатних квартир. Диван можна скласти, заощадивши простір, а вночі — використовувати для сну.

— Кухонний стіл зі стільцями — місце для прийому їжі повинно бути комфортним. Якщо кухня не надто велика, стіл можна використовувати в якості робочої поверхні під час приготування їжі.

— Шафа — велика шафа допоможе утримувати квартиру в чистоті. Добре, якщо сюди вмістяться не тільки літні речі, а й зимові куртки, а також взуття.

Тим, хто працює вдома або вчиться, додатково буде потрібен робочий стіл. Він повинен бути розташований недалеко від вікна, щоб можна було заощадити на штучному освітленні вдень.

Побутова техніка

Газова плита і холодильник обов’язково повинні бути присутніми в найманому житлі. Непогано, якщо тут будуть також бойлер, пилосос, телевізор і пральна машина. Тим, хто любить готувати, варто звернути увагу на присутність додаткової кухонної техніки, такої як мультиварка, мікрохвильова піч і духовка.

Чим більше побутової техніки буде у квартирі, тим дорожче обійдеться оренда. Можливо, є сенс деякі прилади придбати за свій рахунок, щоб не переплачувати господареві житла.