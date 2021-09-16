Бомонд вболівав за «Динамо» проти «Бенфіки». Фото: Дмитро Ларін

https://racurs.ua/ua/n160276-kolomoyskyy-ministry-y-surkisy-foto-z-vip-loji-matchu-dynamo-benfika.html

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Матч Ліги чемпіонів у Києві за участю «Динамо» та португальської «Бенфіки» відвідали топ-посадовці.

У віп-ложі стадіону «Олімпійський» помітили відомого олігарха, представників «Слуги народу» та інших нардепів, міністрів, бізнесменів та очільників стратегічно-важливих підприємств. Про бомонд на матчі повідомив журналіст Михайло Ткач на власній сторінці у Facebook.

З якихось невідомих причин саме на цей матч з‘їхались різні впливові люди об‘єднані різними важливими темами для розмов, — написав він.

Журналіст стверджує, що у віп-ложі був олігарх Ігор Коломойський, його бізнес-партнер Євген Гєллер, керівник парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія, глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко, віце-прем'єр Олег Уруський, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр кабінету міністрів Олег Немчинов, голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов, власник мережі АТБ Геннадій Буткевич, народні депутати Микола Тищенко, Сергій Льовочкін, Андрій Іванчук, кінорежисер Борис Баум та брати Ігор та Григорій Суркіси.

На опублікованих фото можна також помітити главу МОЗ Віктора Ляшка, другого президента Леоніда Кучму, журналіста Дмитра Гордона.

Нагадаємо, «Динамо» розпочало виступи на груповій стадії Ліги чемпіонів з нічийного результату у матчі проти «Бенфіки». Тренер киян Мірча Луческу після матчу визнав, що домінувала «Бенфіка», а «Динамо» віддало ініціативу супернику, щоб зіграти компактно в обороні.