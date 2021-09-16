Мера Івано-Франківська засипали повідомленнями про вагітність

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Фото: pravda.if.ua

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Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, отримав більш ніж 100 повідомлень від жінок, які начебто завагітніли після вакцинації від коронавірусу.

Жінки скидати меру свої повідомлення з доказами про вагітність, щоб отримати обіцяні 100 тис. грн, які Марцінків обіцяв виплатити тим, хто зможе завагітніти після щеплення. Про це очільник обласного центру повідомив в ефірі радіо «Західний полюс», відповідне відео опубліковане на сторінці чиновника в Facebook.

Я так жартома сказав, що буду виплачувати 100 тис. грн. Жінки надсилають, коли вони перший раз вакцинувалися, другий і коли завагітніли. Тому це неправда. Але є досить велика кількість молодих дівчат, жінок, які вірять у те, що після вакцинації вони не завагітніють, — розповів він.

За словами Марцінківа, люди вірять, що коронавірус «розпиляють літаками над полем» і не хочуть чути про те, що ці поля окроплюються аграрними корпораціями. Також серед легенд і так звана чіпізація. Говорять мешканці й про сотні протипоказань проти вакцинації. Мер переконує, що влада Івано-Франківська хоче розвіяти усі ці міфи про вакцинацію від COVID-19, які виникли серед жителів міста.

Нагадаємо, міський голова Руслан Марцінків 7 вересня на нараді заявив, що виплатить 100 тис. грн премії першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти коронавірусу. Заявлялося, що в такий спосіб влада намагається боротися із антивакцинаторами, які поширюють міф про безпліддя жінок, які роблять щеплення проти COVID-19. Згодом мер на власній сторінці у Facebook написав, що пожартував.