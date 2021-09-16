Мэра Ивано-Франковска засыпали сообщениями о беременности

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Фото: pravda.if.ua

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Руслан Марцинкив, городской голова Ивано-Франковска, получил более 100 сообщений от женщин, которые якобы забеременели после вакцинации от коронавируса.

Женщины сбрасывать мэру свои сообщения с доказательствами о беременности, чтобы получить обещанные 100 тыс. грн, которые Марцинкив обещал выплатить тем, кто сможет забеременеть после прививки. Об этом глава областного центра сообщил в эфире радио «Западный полюс», соответствующее видео опубликовано на странице чиновника в Facebook.

Я так в шутку сказал, что буду выплачивать 100 тыс. грн. Женщины посылают, когда они первый раз вакцинировались, второй, и когда забеременели. Поэтому это неправда. Но есть достаточно большое количество молодых девушек, женщин, которые верят в то, что после вакцинации они не забеременеют, — рассказал он.

По словам Марцинкива, люди верят, что коронавирус «распилят самолетами над полем» и не хотят слышать о том, что эти поля окропляются аграрными корпорациями. Также среди легенд и так называемая чипизация. Говорят жители и о сотнях противопоказаний против вакцинации. Мэр убеждает, что власти Ивано-Франковска хотят развеять все эти мифы о вакцинации от COVID-19, которые возникли среди жителей города.

Напомним, городской голова Руслан Марцинкив 7 сентября на совещании заявил, что выплатит 100 тыс. грн премии первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против коронавируса. Заявлялось, что таким образом власть пытается бороться с антивакцинаторами, которые распространяют миф о бесплодии женщин, которые делают прививки против COVID-19. Впоследствии мэр на своей странице в Facebook написал, что пошутил.