Признаки будущего извержения в «горячих точках» обнаружили ученые

Ученые обнаружили признаки будущего извержения в «горячих точках»

https://racurs.ua/n160274-priznaki-buduschego-izverjeniya-v-goryachih-tochkah-obnarujili-uchenye.html

Ракурс

Ученые обнаружили признаки, свидетельствующие о будущем извержения в так называемых «горячих точках» — районах длительного вулканизма с расплавами мантийного происхождения.

Международная группа исследователей установила, что вулканы под «горячими точками» имеют сложное строение и изменения в составе и концентрации их расплавов являются признаками быстрого извержения. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Geology.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав собранные с острова Иерро, который входит в Канарский архипелаг, образцы вулканических пород. Эти данные совместили с геохимической информации по острову, в том числе и о подводных извержениях, которые произошли в 2011 и 2012 годах.

Была обнаружена развитая «система трубопроводов» вулкана, из-за которой многие минералы в магме кристаллизуются. Они «перерабатываются» магмой, которая поднимается из глубин, в результате чего ее состав становится похожим на «глубинный».

В результате расплавы под вулканами на расстоянии нескольких километров становятся положительно плавучими относительно стенок горных пород и сильно извергаются, когда достигают необходимой концентрации.

По словам ученых, результаты исследования показывают, что обнаружение магмы на границе коры и мантии может свидетельствовать о приближении извержения.

Исследователи свою гипотезу также проверили на других океанических вулканов в «горячих точках», в частности на Гавайях.

Источник: Geology