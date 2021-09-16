Ознаки майбутнього виверження в «гарячих точках» виявили учені

Учені виявили ознаки майбутнього виверження в «гарячих точках»

https://racurs.ua/ua/n160274-oznaky-maybutnogo-vyverjennya-v-garyachyh-tochkah-vyyavyly-ucheni.html

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Учені виявили ознаки, які свідчать про майбутнє виверження у так званих «гарячих точках» — районах тривалого вулканізму з розплавами мантійного походження.

Міжнародна група дослідників встановила, що вулкани під «гарячими точками» мають складну будову і зміни в складі і концентрації їх розплавів є ознаками швидкого виверження. Про це йдеться у статті, опублікованій в журналі Geology.

Такого висновку учені дійшли, проаналізувавши зібрані з острова Ієрро, який входить до Канарського архіпелагу, зразки вулканічних порід. Ці дані поєднали з геохімічної інформацією по острову, в тому числі й про підводні виверження, які трапилися у 2011 і 2012 роках.

Було виявлено розвинену «система трубопроводів» вулкана, через яку багато мінералів в магмі кристалізуються. Вони «переробляються» магмою, котра піднімається з глибин, в результаті чого її склад стає схожим на «глибинний».

В результаті розплави під вулканами на відстані декількох кілометрів стають позитивно плавучими щодо стінок гірських порід і сильно вивергаються, коли досягають необхідної концентрації.

За словами учених, результати дослідження показують, що виявлення магми на кордоні кори і мантії може свідчити про наближення виверження.

Дослідники свою гіпотезу також перевірили на деяких інших океанічних вулканах в «гарячих точках», зокрема на Гаваях.

Джерело: Geology