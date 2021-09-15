“Динамо” зіграло на рівні розуму - Луческу про матч з “Бенфікою” у ЛЧ

https://racurs.ua/ua/n160176-dynamo-zigralo-na-rivni-rozumu-luchesku-pro-match-z-benfikou-u-lch-foto-video.html

Ракурс

«Динамо» розпочало виступи на груповій стадії Ліги чемпіонів з нічийного результату у матчі проти «Бенфіки».

Після матчу головний тренер киян Мірча Луческу розповів, що у нього залишився осад через невикористані моменти в кінці матчу і скасований гол. Тренер киян визнав, що домінувала «Бенфіка», а «Динамо» віддало ініціативу супернику, щоб зіграти компактно в обороні.

Хотіли організували захист таким чином, щоб не залишати вільні зони між лініями за спиною, створюючи при цьому проблеми супернику на контратаках. На жаль, забитий гол не був зарахований. Ще був момент у Вербича, коли він не зміг підлаштуватися під м’яч і переправити його в порожні ворота. Вважаю, нічия — це позитивний результат. Обнадіює те, що ми не пропустили, це важливо, — прокоментував матч Луческу.

Він нагадав матч свого «Шахтаря» проти «Шальке». Удома усі були розчаровані нічиєю 0:0, а у Гельзенкірхені «гірники» обіграли суперників з рахунком 3:0.

Вони повинні були атакувати, і ми ловили їх на контратаках. Точно так само може бути і з «Бенфікою». Нам необхідно добре оборонятися та шукати своє щастя біля чужих воріт, — розповів Луческу.

Коуч киян нагадав, що на підготовку до стартового матчу в Лізі чемпіонів його команда мала всього два дні.

У нас багато молоді, випускників академії. Але хлопці перейнялися нашою ідеєю, вони ростуть, виконують те, що я від них вимагаю. Я дуже задоволений тим, як вони реагують на всі вимоги. Різницю між досвідченими та молодими гравцями видно відразу. Ми почали дуже обережно, допускали багато помилок, нас «придавила» відповідальність цієї гри. Це і є різниця в досвіді Цей матч ми повинні були зіграти тільки так, як ми це зробили: не даючи вільних зон. Ми не могли грати нарівні з «Бенфікою», оскільки вони більш технічні та досвідченіші. Могли грати тільки на рівні розуму, організації гри. Виходити з-під пресингу та шукати моменти біля інших воріт, — підсумував Луческу матч.

Матч «Динамо» — «Бенфіка» став дебютним для киян у новому розіграші Ліги чемпіонів. У якості чемпіона України біло-сині розпочинали виступи саме із групової стадії, тоді як «Бенфіка» подолала два раунди кваліфікації.

На старті зустрічі «Динамо» та «Бенфіка» провели кілька небезпечних атак на ворота один одного. З ударом Рафи впоралися захисники киян, після чого постріл Миколи Шапаренка відбив голкіпер лісабонців Влаходімос.

Наприкінці тайму у «Бенфіки» було ще два моменти, один із яких — у Романа Яремчука. Проте вразити ворота киян «орлам» не вдалося.

У другому таймі «Бенфіка» мала ще кілька можливостей, щоб забити: Яремчук не використав ще одну (врятував Денис Бойко).

Наприкінці матчу ще одну можливість не використав Микола Шапаренко. М’яч після удару півзахисника влучив у перекладину, з добиванням Буяльського впорався голкіпер.

«Динамо» забило гол: після подачі Дениса Гармаша забив Микола Шапаренко. Але м’яч українського півзахисника не зарахували через офсайд у Гармаша.

В іншому матчі цієї групи Ліги чемпіонів «Баварія» розгромила на виїзді «Барселону» 0:3.

29 вересня «Динамо» зіграє проти «Баварії» у Мюнхені.