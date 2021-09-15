«Динамо» сыграло рационально — Луческу об игре с «Бенфикой» в ЛЧ, фото - Динамо

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Ракурс

«Динамо» начало выступления на групповой стадии Лиги чемпионов с ничейного результата в матче против «Бенфики».

После матча главный тренер киевлян Мирча Луческу рассказал, что у него остался осадок из-за неиспользованных моментов в конце матча и отмененного гола. Тренер киевлян признал, что доминировала «Бенфика», а «Динамо» отдало инициативу сопернику, чтобы сыграть компактно в обороне.

Хотели организовали защиту таким образом, чтобы не оставлять свободные зоны между линиями за спиной, создавая при этом проблемы сопернику на контратаках. К сожалению, забитый гол не был засчитан. Еще был момент в Вербича, когда он не смог подстроиться под мяч и переправить его в пустые ворота. Считаю, ничья — это положительный результат. Обнадеживает то, что мы не пропустили, это важно, — прокомментировал матч Луческу.

Он напомнил матч своего «Шахтера» против «Шальке». Дома все были разочарованы ничьей 0:0, а в Гельзенкирхене «горняки» обыграли соперников со счетом 3:0.

Они должны были атаковать, и мы ловили их на контратаках. Точно так же может быть и с «Бенфикой». Нам необходимо хорошо обороняться и искать свое счастье у чужих ворот, — рассказал Луческу.

Коуч киевлян напомнил, что на подготовку к стартовому матчу в Лиге чемпионов его команда имела всего два дня.

У нас много молодежи, выпускников академии. Но ребята прониклись нашей идеей, они растут, выполняют то, что я от них требую. Я очень доволен тем, как они реагируют на все требования. Разницу между опытными и молодыми игроками видно сразу. Мы начали очень осторожно, допускали много ошибок, нас «придавила» ответственность этой игры. Это и есть разница в опыте Этот матч мы должны были сыграть только так, как мы это сделали: не давая свободных зон. Мы не могли играть наравне с «Бенфикой», поскольку они более технические и опытнее. Могли играть только на уровне ума, организации игры. Выходить из-под прессинга и искать моменты у других ворот, — подытожил Луческу матч.

Матч «Динамо» — «Бенфика» стал дебютным для киевлян в новом розыгрыше Лиги чемпионов. В качестве чемпиона Украины бело-синие начинали выступления именно с групповой стадии, тогда как «Бенфика» преодолела два раунда квалификации.

На старте встречи «Динамо» и «Бенфика» провели несколько опасных атак на ворота друг друга. С ударом Рафы справились защитники киевлян, после чего выстрел Николая Шапаренко отразил голкипер лиссабонцев Влаходимос.

В конце тайма у «Бенфики» было еще два момента, один из которых — у Романа Яремчука. Однако поразить ворота киевлян «орлам» не удалось.

Во втором тайме «Бенфика» имела еще несколько возможностей, чтобы забить: Яремчук не использовал еще одну (спас Денис Бойко).

В конце матча еще одну возможность не использовал Шапаренко. Мяч после удара полузащитника попал в перекладину, с добиванием Буяльского справился голкипер.

«Динамо» забило гол: после подачи Дениса Гармаша забил Шапаренко. Но мяч украинского полузащитника не засчитали из-за офсайда у Гармаша.

В другом матче этой группы Лиги чемпионов «Бавария» разгромила на выезде «Барселону» 0:3.

29 сентября «Динамо» сыграет против «Баварии» в Мюнхене.