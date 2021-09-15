Вакцинировать 80% педагогов за пять дней призвали в Офисе президента. Фото: nus.org.ua

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Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. В Офисе президента сообщили, что главы ОГА и КГГА должны поспособствовать вакцинации от СOVID-19 не менее 80% педагогов до 20 сентября.

Местные власти должны организовать выезд мобильных бригад по иммунизации к коллективам учебных заведений. Об этом информируют в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также главы ОГА и КГГА должны провести разъяснительную работу среди педагогов и убедить в необходимости вакцинации.

Как сообщается, прививки должны защищать взрослых от тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти от нее. Вакцинированы взрослые, в свою очередь, должны защищать детей, не имеющих права на прививку от COVID-19 из-за возраста.

В Офисе президента также уточнили, что в случае введения «желтой» и «красной» зон карантина будут работать только те учебные заведения, где прививки одной дозой получили не менее 80% работников.

За прошедшие сутки, 14 сентября, в Украине обнаружили 4 тыс. 640 больных COVID-19 (днем ранее — 3 тыс. 332). Таких показателей в Украине не было с 21 мая.

Напомним, Кабинет министров не планирует вводить обязательную вакцинацию против коронавируса. В то же время правительство настроено мотивировать людей добровольно делать прививки. Для поощрения вакцинации планируют создать новую социальную рекламу, а также предложить украинцам мотивирующие факторы.