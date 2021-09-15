Коронавирус. Фото: debaty.sumy.ua

https://racurs.ua/n160173-ludey-s-samym-silnym-immunitetom-k-koronavirusu-nazvali-uchenye.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире. Ученые выяснили, что у перенесших COVID-19, а затем вакцинированных препаратами Pfizer или Moderna развивается необычайно мощный иммунитет против коронавирусной инфекции.

Специалисты называют такой иммунитет гибридным, поскольку он сочетает в себе как клеточную защиту, так и повышенную выработку антител в результате вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает NPR.

По словам ученых, в организме людей с гибридным иммунитетом обеспечивается выработка антител, обладающих очень высокой гибкостью, что позволяет им уничтожать различные мутации коронавирусной инфекции.

Вырабатываемые в организме людей с таким иммунитетом антитела способны побороть все шесть самых опасных штаммов коронавируса, в то числе штаммы «Альфа» и «Бета». Для обретения такого иммунитета нужно получить две дозы вакцины.

Напомним, Кабинет министров не планирует вводить обязательную вакцинацию против коронавируса. В то же время правительство настроено мотивировать людей добровольно делать прививки. Для поощрения вакцинации планируют создать новую социальную рекламу, а также предложить украинцам мотивирующие факторы.

Источник: NPR