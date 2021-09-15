Коронавірус. Фото: debaty.sumy.ua

https://racurs.ua/ua/n160173-ludey-z-naysylnishym-imunitetom-do-koronavirusu-nazvaly-vcheni.html

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі. Вчені з’ясували, що в людей, які перенесли COVID-19, а потім вакцинувалися препаратами Pfizer або Moderna, розвивається надзвичайно потужний імунітет проти коронавірусної інфекції.

Фахівці називають такий імунітет гібридним, оскільки він поєднує в собі як клітинний захист, так і підвищене вироблення антитіл в результаті вакцинації від COVID-19. Про це повідомляє NPR.

За словами вчених, в організмі людей з гібридним імунітетом забезпечується вироблення антитіл, які володіють дуже високою гнучкістю, що дозволяє їм нищити різні мутації коронавірусної інфекції.

Антитіла, що виробляються в організмі людей з таким імунітетом, здатні побороти всі шість найнебезпечніших штамів коронавірусу, зокрема штами «Альфа» і «Бета». Для набуття такого імунітету потрібно отримати дві дози вакцини.

Нагадаємо, Кабмін не планує запроваджувати обов’язкову вакцинацію від коронавірусу. Водночас уряд налаштований мотивувати людей добровільно робити щеплення. Для заохочення вакцинації планують створити нову соціальну рекламу, а також запропонувати українцям мотивуючі фактори.

Джерело:NPR