15 вересня свято Google і день пам’яті мученика Мамонтія

https://racurs.ua/ua/n160172-15-veresnya-svyato-google-i-den-pam-yati-muchenyka-mamontiya.html

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15 вересня у світі святкують Міжнародний день демократії, День народження інтернет-гіганта Google, а віряни вшановують пам’ять мученика Мамонтія.

15 вересня — 258-й день року (259-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 107 днів.

Міжнародний день демократії за рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй відзначається щороку 15 вересня. Він був встановлений з метою пропагування та дотримання принципів демократії.

День народження Google

15 вересня 1997 року тодішні 24-річні студенти Стенфордського університету Ларі Пейдж і Сергій Брін зареєстрували доменне ім’я google.com. Google — дещо спотворене написання слова googol (гугол), яке придумав племінник американського математика Едварда Кайзера Мілтон Сіротта.

Торік дохід американської транснаціональної корпорації, яка володіє найпопулярнішим пошуковим сервісом, а також сайтом відеохостингу YouTube та низкою інших, становив 181,7 млрд дол.

15 вересня — релігійне свято

15 вересня Православна церква вшановує пам’ять мученика Мамонтія, його матері Руфіни та батька Федота. Батька святого за християнську віру кинули до в’язниці, де він незабаром помер. Хлопчика взяла на виховання багата вдова, яка виростила його добрим християнином і освіченою людиною. Згодом Мамонтія піддали жорстоким тортурам, проте його врятував ангел. Відомо, що він заснував церкву і жив скромним життям.

День ангела 15 вересня

Іменини сьогодні відзначають власники таких імен: Альфред, Антон, Демид, Леонід, Іван, Федір, Федот, Феодосій, Пилип, Юліан.

Прикмети 15 вересня

Якщо день ясний, то осінь буде теплою.

Якщо захід сонця червоного кольору — грядуть морози.

Йде дощ — до сухої осені.

Безвітряна погода і велика кількість роси — до ясної та теплої осені.

Що не можна робити сьогодні