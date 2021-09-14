15 сентября праздник Google и день памяти мученика Мамонтия

https://racurs.ua/n160172-15-sentyabrya-prazdnik-google-i-den-pamyati-muchenika-mamontiya.html

Ракурс

15 сентября в мире отмечается Международный день демократии, день рождения интернет-гиганта Google, а верующие чтят память мученика Мамонтия.

15 сентября — 258-й день года (259-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 107 дней.

Международный день демократии по решению Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций отмечается ежегодно 15 сентября. Он был установлен с целью пропаганды и соблюдения принципов демократии.

День рождения Google

15 сентября 1997 года тогдашние 24-летние студенты Стэнфордского университета Ларри Пейдж и Сергей Брин зарегистрировали доменное имя google.com. Google — несколько искаженное написание слова googol (гугол), которое придумал племянник американского математика Эдварда Кайзера Милтон Сиротта.

В прошлом году доход американской транснациональной корпорации, владеющей самым популярным поисковым сервисом, а также сайтом видеохостинга YouTube и рядом других, составил 181,7 млрд долл.

15 сентября — религиозный праздник

15 сентября Православная церковь чтит память мученика Мамонтия, его матери Руфины и отца Федота. Отца святого за христианскую веру бросили в тюрьму, где он вскоре умер. Мальчика взяла на воспитание богатая вдова, вырастила его добрым христианином и образованным человеком. Впоследствии Мамонтия подвергли жестоким пыткам, однако его спас ангел. Известно, что он основал церковь и жил скромной жизнью.

День ангела 15 сентября

Именины сегодня празднуют владельцы таких имен: Альфред, Антон, Демид, Леонид, Иван, Федор, Федот, Феодосий, Филипп, Юлиан.

Приметы 15 сентября

Если день ясный, то осень будет теплой.

Если закат солнца красного цвета — грядут морозы.

Идет дождь — к сухой осени.

Безветренная погода и большое количество росы — к ясной и теплой осени.

Что нельзя делать сегодня