iPhone 13 показала Apple - названа цена

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iPhone 13 — новое поколение смартфонов американской компании Apple 14 сентября было официально представлено на большой осенней презентации California Streaming.

Цена iPhone 13 в США стартует от 799 долл.

iPhone 13 mini стоит от 699 долл.

iPhone 13 оснащен новым процессором А15 Bionic, который имеет еще более мощное видеоядро и работает на 50% шустрее конкурентов на рынке. Также Apple обновила дизайн блока камер.

iPhone 13 и 13 mini теперь имеют больший 12-мегапиксельный сенсор основной широкоугольной камеры с размером пикселей 1,7 мкм и диафрагмой f/1.6. Apple уверяет, что iPhone 13 и 13 mini имеют лучшую стабилизацию и светосилу, что позволит снимать видео на профессиональном уровне.

Вырез экрана iPhone 13 на 20% меньше, новый дисплей Super Retina XDR с пиковой яркостью 1000 нит поддерживает технологию ProMotion.

Модели iPhone 13 Pro и Pro Max будут доступны в новом цвете Sierra Blue. Также доступны варианты памяти: 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб.

Стоимость iPhone 13 Pro стартует в США от 999 долл.

iPhone 13 Pro Max стоит от 1099 долл.