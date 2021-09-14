Кот в США играет на пианино - сообщает хозяевам, что проголодался

https://racurs.ua/n160170-kot-v-ssha-igraet-na-pianino-soobschaet-hozyaevam-chto-progolodalsya-video.html

Ракурс

Кот из Филадельфии, США, научился играть на пианино, чтобы сообщить своим хозяевам, когда голоден или нуждается в замене лотка для туалета. Семилетний полосатый кот Уинслоу использует миниатюрный инструмент в качестве сигнала внимания.

Сообразительное животное научилось играть на пианино, когда чувствует голод. Соответствующее видео опубликовала владелица домашнего любимца — музыкантка Кейт Никс в Twitter и TikTok. Кот также отвечает протяжным «мяуканьем» на вопрос хозяйки о том, «когда время ужинать», пишет The Independent.

Для Уинслоу приобрели музыкальный инструмент несколько лет назад, когда его владелица искала способ успокоить животное, которое иногда агрессивно себя вело.

Он постоянно бегал и кричал, а я подумала: «Это никуда не годится». Фортепиано — еще один способ общения, чтобы он не кричал, — отметила Кейт Никс.



Женщина рассказала, что Уинслоу был буйным котенком, однако превратился в джентльмена.