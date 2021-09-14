Когда введут всеукраинский карантин, рассказал Ляшко

https://racurs.ua/n160169-kogda-vvedut-vseukrainskiy-karantin-rasskazal-lyashko.html

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Когда ждать всеукраинского карантина из-за роста заболеваемости COVID-19, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, решение об усилении карантина и переходе всей страны в «желтую» зону будет рассматриваться в начале следующей недели.

Вопрос о переводе Украины в «желтый» уровень эпидемиологической опасности будет решаться минимум в понедельник-вторник на следующей неделе, поскольку вступит в силу постановление, которое вчера приняло правительство, — сообщил Ляшко в эфире одного из телеканалов.

Глава Минздрава напомнил, что «желтый» уровень может объявить комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Министр отметил, что в Украине сейчас существуют превышение по некоторым индикаторам, что позволяет собрать эту комиссию и перевести страну в «красный» уровень эпидемической опасности.

Мы говорим о том, что будут отслеживаться индикаторы и области, которые могут попасть в «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности, опять же будет определяться по общенациональным индикаторам и комиссия национального уровня будет рекомендовать относить тот или иной регион в «красную» зону, — подытожил Ляшко.



Напомним, 13 сентября Кабмин внес изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.