Коли чекати на загальноукраїнський карантин, розповів Ляшко

https://racurs.ua/ua/n160169-koly-chekaty-na-zagalnoukrayinskyy-karantyn-rozpoviv-lyashko.html

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Коли чекати на загальноукраїнський карантин через зростання захворюваності на COVID-19, розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. За його словами, рішення про посилення карантину й перехід всієї країни до «жовтої» зони розглядатиметься на початку наступного тижня.

Питання про переведення України в «жовтий» рівень епідеміологічної небезпеки вирішуватиметься мінімум у понеділок-вівторок наступного тижня, оскільки набуде чинності постанова, яку вчора ухвалив уряд, — повідомив Ляшко в ефірі одного з телеканалів.

Глава МОЗ нагадав, що «жовтий» рівень може оголосити комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Міністр зауважив, що в Україні існують перевищення по деяких індикаторах, які дозволяють зібрати цю комісію і перевести країну у «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

Ми говоримо про те, що будуть відстежуватися індикатори і області, які можуть потрапити до «помаранчевого» або «червоного» рівня епідемічної небезпеки, знову ж таки визначатимуться за загальнонаціональними індикаторами і комісія національного рівня рекомендуватиме відносити той чи інший регіон до «червоної» зони, — підсумував Ляшко.



Нагадаємо, 13 вересня Кабмін вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» або «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.