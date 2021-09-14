“Слуги” зірвали ТСК по вагнерівцях й не заслухали екс-главу розвідки — нардеп

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Зрив спецоперації щодо затримання «вагнерівців», військових РФ з так званої приватної армії Путіна, 14 вересня розглядала Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади проти суверенітету України, до складу якої входять переважно нардепи зі «Слуги народу».

На сьогоднішнє засідання завітав колишній начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, проте його не заслухали. Про це розповів народний депутат з фракції «Голос» Роман Костенко. Він переконаний, що засідання ТСК «слуг» було зірвано спеціально.

Я сьогодні прийшов на ТСК… Але ТСК проголосувала за те, що ніхто, крім її членів, не може бути присутнім на засіданні… З початку роботи комісії я просив заслухати Василя Бурбу… Я так розумію, комісія заслуховувала СБУ і прокуратуру. Але на момент, коли прибув Бурба, кворуму не стало. І ТСК перестала працювати, — розповів Костенко.

Він також написав у Фейсбук, що спочатку кворум на засіданні ТСК був, а коли прийшов Бурба — раптом «зник».

ТСК у справі «вагнерівців» не заслухала екс-начальника ГУР МОУ Василя Бурбу через відсутність кворуму на момент його приходу. На початку засідання кворум був! — зазначив Костенко.

Нардеп не виключив, що депутатам з монобільшості надійшла вказівка «згори».

Схоже на те, що комісія намагається зробити так, щоб ключові особи цієї операції не були заслухані, — наголосив політик.

Відповідаючи на уточнююче запитання, кому вигідна така робота ТСК, він заявив:

Думаю, всі розуміють, кому.

Водночас очільниця ТСК «слуга» Мар’яна Безугла повідомила на власній Фейсбук-сторінці, що комісія продовжила засідання до понеділка, 20 вересня.

Нагадаємо, торік наприкінці липня під Мінськом затримали групу з кількох десятків російських найманців. 14 серпня Білорусь передала їх Росії. Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що українські спецслужби понад рік розробляли спецоперацію із заманювання цих росіян, щоб надалі доставити їх до України, де вони мали б постати перед судом за свої злочини.

Журналіст Юрій Бутусов звинуватив Офіс президента у зриві спецоперації та державній зраді, оскільки у Володимира Зеленського нібито вирішили зірвати операцію, щоб не псувати відносини з Росією.

Президент 5 серпня звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони. Бурба нібито вимагав допитати Андрія Єрмака та першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка на поліграфі. Новий начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, якого призначили 5 серпня замість Бурби заявив, що СБУ не причетна до «вагнерівців», а версію про спецоперацію розкручують політики і РФ.

23 вересня СБУ в суді підтвердила, що працювала по «вагнерівцях» прямо перед їхнім затриманням у Білорусі. Серед виданих Росії «вагнерівців» могли бути особи, причетні до збиття українських військових літаків «Іл-76» у Луганську, військових літаків «Су-25» та гелікоптера «Мі-8» під Слов’янськом, а також катастрофи малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17.