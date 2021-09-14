Арестович: АТО - курорт для хлопчиків, великий піонертабір

https://racurs.ua/ua/n160167-arestovych-ato-kurort-dlya-hlopchykiv-velykyy-pionertabir-video.html

Ракурс

Олексій Арестович, представник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо війни на Донбасі й позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака, раніше заявляв, що АТО — це великий курорт для хлопчиків і великий піонертабір. Про це він сказав в інтерв’ю ЗМІ, датованому у 2017 році, уривок з якого сьогодні оприлюднив екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

АТО — це великий курорт для хлопчиків. Великий піонертабір. Там свято непослуху. Вони туди вириваються від дружин, від дітей, від тещ. Смажать м’ясо і живуть, як гоже нормальному українському козаку — у степу. Дме вітер, там абсолютна свобода, думки прості і ясні, свідомість проста, ясна. У тебе стріляють, ти стріляєш, ти — герой. Тебе всі поважають. І не треба підтирати соплі дітям, розбиратися з парканом будинку, що покосився. І я не бачив там жодної людини, котра страждає. Я бачив там серед солдатів і офіцерів лише людей, котрим у кайф те, що відбувається. Вони дуже пошкодують, що війна закінчиться, — заявив тоді Арестович.

Водночас Аваков написав, що цей відеоролик йому сьогодні «надіслав» один друг-військовослужбовець.