Арестович: АТО - курорт для мальчиков, большой пионерлагерь

https://racurs.ua/n160167-arestovich-ato-kurort-dlya-malchikov-bolshoy-pionerlager-video.html

Ракурс

Алексей Арестович, представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака, ранее заявлял, что АТО — это великий курорт для мальчиков и большой пионерлагерь. Об этом он сказал в интервью в 2017 году, которое обнародовал сегодня экс-министр внутренних дел Арсен Аваков.

АТО — это великий курорт для мальчиков. Большой пионерлагерь. Там праздник непослушания. Они вырываются от жен, от детей, от тещ туда. Жарят мясо и живут, как положено нормальному украинскому козаку — в степи. Дует ветер, там абсолютная свобода, мысли простые и ясные, сознание простое, ясное. В тебя стреляют, ты стреляешь, ты — герой. Тебя все уважают. И не надо подтирать сопли детям, разбираться с покосившимся забором дома. И я не видел там ни одного страдающего человека. Я видел там среди солдат и офицеров только людей, которым в кайф то, что происходит. Они сильно пожалеют, что война закончится, — заявил тогда Арестович.

В свою очередь, Аваков написал, что этот видеоролик ему сегодня «прислал» друг-военнослужащий.