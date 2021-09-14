«Слуги» сорвали ВСК по вагнеровцах, не заслушали экс-главу разведки - нардеп

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Срыв спецоперации по задержанию «вагнеровцев», военных РФ из так называемой частной армии Путина, 14 сентября рассматривала Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти против суверенитета Украины, в состав которой входят преимущественно нардепы от «Слуги народа».

На сегодняшнее заседание пришел бывший начальник главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба, однако его не заслушали. Об этом рассказал народный депутат из фракции «Голос» Роман Костенко. Он убежден, что заседание ВСК «слуг» были сорваны специально.

Я сегодня пришел на ВСК… Но ВСК проголосовала за то, что никто, кроме ее членов, не может присутствовать на заседании… С начала работы комиссии я просил заслушать Василия Бурбу… Я так понимаю, комиссия заслушала СБУ и прокуратуру. Но на момент, когда прибыл Бурба, кворума не стало. И ВСК перестала работать, — рассказал Костенко.

Он также написал в Фейсбуке, что сначала кворум на заседании ВСК был, а когда пришел Бурба — вдруг «исчез».

ВСК по делу «вагнеровцев» не заслушала экс-начальника ГУР МОУ Василия Бурбу из-за отсутствия кворума на момент его прихода. В начале заседания кворума! — отметил Костенко.

Нардеп не исключил, что депутатам из монобольшинства поступило указание «сверху».

Похоже на то, что комиссия пытается сделать так, чтобы ключевые лица этой операции не были заслушаны, — подчеркнул политик.

Отвечая на уточняющий вопрос, кому выгодна такая работа ВСК, он заявил:

Думаю, все понимают, кому.

В то же время глава ТСК «слуга» Марьяна Безуглая сообщила на своей Фейсбук-странице, что комиссия продлила заседание до понедельника, 20 сентября.

Напомним, в конце июля под Минском была задержана группа из нескольких десятков российских наемников. 14 августа Беларусь передала их России. Впоследствии в СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы более года разрабатывали спецоперацию по заманиванию этих россиян, чтобы в дальнейшем доставить их в Украину, где они должны предстать перед судом за свои преступления.

Журналист Юрий Бутусов обвинил Офис президента в срыве спецоперации и государственной измене, поскольку у Владимира Зеленского якобы решили сорвать операцию, чтобы не портить отношения с Россией.

Президент 5 августа уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны. Бурба якобы требовал допросить Андрея Ермака и первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко на полиграфе. Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, которого назначили 5 августа вместо Бурбы заявил, что СБУ не имеет отношения к «вагнеровцам», а версию о спецоперации раскручивают политики и РФ.

23 сентября СБУ в суде подтвердила, что работала по «вагнеровцах» прямо перед их задержанием в Беларуси. Среди выданных России «вагнеровцев» могли быть лица, причастные к сбиванию украинских военных самолетов: «Ил-76» в Луганске, военных самолетов «Су-25» и вертолета «Ми-8» под Славянском, а также катастрофе малайзийского «Боинга» рейса MH17.