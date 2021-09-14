Кіт у США грає на піаніно — повідомляє господарям, що зголоднів

https://racurs.ua/ua/n160170-kit-u-ssha-graie-na-pianino-povidomlyaie-gospodaryam-scho-zgolodniv-video.html

Ракурс

Кіт з Філадельфії, США, навчився грати на піаніно, щоб повідомити своїм господарям, коли голодний або потребує заміни лотка для туалету. Семирічний смугастий кіт Вінслоу використовує мініатюрний інструмент як сигнал уваги.

Кмітлива тварина навчилася грати на піаніно, коли відчуває голод. Відповідне відео опублікувала власниця домашнього улюбленця — музикантка Кейт Нікс у Twitter і TikTok. Кіт також відповідає протяжним «нявканням» на запитання господині про те, «коли час вечеряти», пише The Independent.

Для Вінслоу придбали музичний інструмент кілька років тому, коли його власниця шукала спосіб заспокоїти тварину, яка інколи агресивно поводилася.

Він постійно бігав і кричав, а я подумала: «Це нікуди не годиться». Фортепіано — ще один спосіб спілкування, щоб він не кричав, — зазначила Кейт Нікс.



Жінка розповіла, що Вінслоу був буйним кошеням, проте перетворився у джентльмена.