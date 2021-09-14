iPhone 13 показала Apple і назвала ціну - iPhone 13 від Apple

https://racurs.ua/ua/n160171-iphone-13-pokazala-apple-nazvano-cinu-foto.html

Ракурс

iPhone 13 — нове покоління смартфонів американської компанії Apple, 14 вересня було офіційно представлено під час великої осінньої презентації California Streaming.

Ціна iPhone 13 у США стартує від 799 дол.

iPhone 13 mini коштує від 699 дол.

iPhone 13 оснащено новим процесором А15 Bionic, що має ще більш потужне відеоядро і працює на 50% шустріше за конкурентів на ринку. Також Apple оновила дизайн блоку камер.

iPhone 13 та 13 mini тепер мають більший 12-мегапіксельний сенсор основної ширококутної камери, з розміром пікселів 1,7 мкм та діафрагмою f/1.6. Apple запевняє, що iPhone 13 і 13 mini мають кращу стабілізацію та світлосилу, що дозволить знімати відео на професійному рівні.

Виріз екрану iPhone 13 на 20% менший, новий дисплей Super Retina XDR з піковою яскравістю 1000 ніт підтримує технологію ProMotion.

Моделі iPhone 13 Pro та Pro Max будуть доступні в новому кольорі Sierra Blue. Доступні варіанти пам’яті: 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб і 1 Тб.

Вартість iPhone 13 Pro стартує в США від 999 дол.

iPhone 13 Pro Max коштує від 1099 дол.